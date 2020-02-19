Весеннее половодье в Томской области ожидается спокойным

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:37:06+03:00

Ледоход по прогнозам будет ранним Фото: из открытых источников

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По данным специалистов межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, половодье весной 2020 года пройдет по классическому для региона сценарию.

Предварительные выводы о характере вскрытия рек были сделаны на основе толщины льда на водоемах, увлажнения и промерзания почвы, а также ряда других параметров, которые в среднем находятся в пределах или ниже многолетней нормы.

«Независимо от обнадеживающих прогнозов необходимо отработать полный цикл всех профилактических мероприятий», — призвал сегодня участников совещания, посвященного паводку, заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Главы муниципалитетов, чьи территории попадают в зону потенциального подтопления, должны предусмотреть запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и энергетических ресурсов для котельных. На случай осложнения обстановки в готовности также будут находиться пункты временного размещения людей и безопасные места для отгона скота.

«Аномально теплая зима этого года сильно влияет на формирование ледового покрова на Томи, который на сегодняшний день существенно меньше показателей прошлых лет. С учетом малой толщины льда можно ожидать вскрытия Томи в средние сроки с отклонением в сторону ранних», — сказал Виктор Льготин, директор регионального Центра государственного мониторинга состояния недр.

Но окончательные выводы о характере ледового покрова и вскрытия рек специалисты озвучат ближе к 1 марта.

В числе факторов для спокойного прохождения ледохода специалисты также отметили отсутствие на реках подледной шуги. В качестве превентивных мер подрывы льда на Томи были рекомендованы у протоки Светлой, ледопильные работы — в районе острова Чернильщиковский и Северного моста. В черте областного центра взрывать лед не планируется.

На организацию противопаводковых мероприятий в областном бюджете запланировано 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU