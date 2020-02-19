2020-02-19T13:14:17+03:00
Происшествия

Житель Томской области за вождение в нетрезвом виде заплатит штраф в 200 тыс. рублей

Любитель ездить "под градусом" также лишен водительских прав на два года
Алиса Селезнева
Поделиться:
Пьяный водитель- частая причина ДТП.Пьяный водитель- частая причина ДТП.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Парабельским районным судом Томской области 40-летний житель районного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Установлено, что в ноябре 2019 года после употребления спиртного мужчина решил забрать с речной пристани в с. Парабель заказанный им пиломатериал. По дороге к месту назначения водитель обогнал попутный автомобиль ГИБДД, посчитав, что тот двигается слишком медленно. Однако,сразу же был остановлен сотрудниками полиции и в связи с невнятной речью и запахом алкоголя направлен на медицинское освидетельствование, установившее сильную степень опьянения водителя. На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Областные депутаты выступили за ограничение продажи «снюсов»
Скалолазы из Томска – в числе лучших
Весеннее половодье в Томской области ожидается спокойным
Краеведческий музей в Томске зовет горожан отпраздновать вместе Масленицу
Житель Томской области за вождение в нетрезвом виде заплатит штраф в 200 тыс. рублей
Томичи завоевали 11 медалей на Кубке России по подводному спорту
Работа по озеленению Томска продолжается даже зимой
8 тысяч жителей Томской области озаботились своим здоровьем и проверились на рак
Прокуратура требует прекратить загрязнять речку Ушайку в Томске
«Орбитальную теплицу» для космоса разрабатывают ученые Томского политеха
В Томске побегут спортивные предприниматели
«Теракт» в Петропавловском соборе Томска будет предотвращен
Превышение скорости и выезд на встречную названы самыми распространенными причинами ДТП в Томской области
Студенты томских колледжей и техникумов посоревнуются в профессиональном мастерстве
Отелло с топором: томич зарубил любовника жены, а затем расчленил и сжег его тело
«А снег идет, а снег идет..»: томские коммунальщики вновь работают в усиленном режиме