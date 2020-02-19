Житель Томской области за вождение в нетрезвом виде заплатит штраф в 200 тыс. рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:14:17+03:00

Любитель ездить "под градусом" также лишен водительских прав на два года

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Парабельским районным судом Томской области 40-летний житель районного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Установлено, что в ноябре 2019 года после употребления спиртного мужчина решил забрать с речной пристани в с. Парабель заказанный им пиломатериал. По дороге к месту назначения водитель обогнал попутный автомобиль ГИБДД, посчитав, что тот двигается слишком медленно. Однако,сразу же был остановлен сотрудниками полиции и в связи с невнятной речью и запахом алкоголя направлен на медицинское освидетельствование, установившее сильную степень опьянения водителя. На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU