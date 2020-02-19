Томичи завоевали 11 медалей на Кубке России по подводному спорту

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:22:34+03:00

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В Томске состоялся Кубок России по подводному спорту в дисциплинах скоростного плавания в ластах. За победу боролись 244 спортсмена из 21 региона страны.

В ходе четырехдневной борьбы спортивная команда Томска под руководством Юлии Поздеевой заняла третье место в общекомандном зачете.

В личном зачете наши спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе 5 золотых. Уверенно выступили в эстафетном плавании в ластах томички, одержав победу в обоих дисциплинах. В смешанной эстафете 4 х 50 м наша молодежь завоевала «серебро». Томичка Татьяна Причинина стала обладательницей Кубка России не только в эстафете, но и в подводном плавании на 100 м и в нырянии в ластах в длину. На счету Александры Скурлатовой кроме трёх наград в эстафетах также три личные медали – «золото» в плавании в ластах на 100 м, «серебро» в нырянии, «бронза» - в плавании в ластах на 50 м.

Все медали были завоеваны спортсменами томской спортшколы им. В. А. Шевелева.

ИСТОЧНИК KP.RU