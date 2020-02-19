2020-02-19T11:34:46+03:00
На здоровье

8 тысяч жителей Томской области озаботились своим здоровьем и проверились на рак

Они приняли участие в профилактических акциях областного онкодиспансера
ИГОРЬ ТЮРИН
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Чем раньше, тем лучшеЧем раньше, тем лучшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прошлом году в профилактических акциях, направленных на ранее выявление онкологических заболеваний, приняли участие 7 914 жителей Томской области. Еще 5 тысяч человек были обследованы в передвижной поликлинике областного онкодиспансера – мобильном диагностическом комплексе.

Жители региона имели возможность обследовать ЛОР-органы в течение Европейской недели профилактики рака головы и шеи, здоровье кожи – в рамках акции «Онкодозор – меланома: проверь свою родинку» и Melanomaday. Маммографическое исследование состоялось в «Женский день» в марте и в «Маммодень» в октябре. Для мужчин в течение ноября действовала акция «Томский бородабрь» для раннего выявления рака органов мужской репродуктивной сферы. Специалисты отмечают, что диагностирование онкозаболевания на ранней стадии значительно увеличивает шансы на благоприятный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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