8 тысяч жителей Томской области озаботились своим здоровьем и проверились на рак
В прошлом году в профилактических акциях, направленных на ранее выявление онкологических заболеваний, приняли участие 7 914 жителей Томской области. Еще 5 тысяч человек были обследованы в передвижной поликлинике областного онкодиспансера – мобильном диагностическом комплексе.
Жители региона имели возможность обследовать ЛОР-органы в течение Европейской недели профилактики рака головы и шеи, здоровье кожи – в рамках акции «Онкодозор – меланома: проверь свою родинку» и Melanomaday. Маммографическое исследование состоялось в «Женский день» в марте и в «Маммодень» в октябре. Для мужчин в течение ноября действовала акция «Томский бородабрь» для раннего выявления рака органов мужской репродуктивной сферы. Специалисты отмечают, что диагностирование онкозаболевания на ранней стадии значительно увеличивает шансы на благоприятный исход.
ИСТОЧНИК KP.RU