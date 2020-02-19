«Орбитальную теплицу» для космоса разрабатывают ученые Томского политеха

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:53:15+03:00

Зелень и свежие овощи - к столу космонавтов Фото: из открытых источников

В ней можно будет выращивать растения в условиях невесомости для космонавтов

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Сотрудники Томского политехнического университета вместе с коллегами из вузов и академических институтов областного центра работают над масштабным проектом по созданию так называемой «орбитальной теплицы». Это – автономный модуль, в котором можно будет выращивать различные растения в условиях космоса. Томские политехники рассчитывают, что эта разработка войдет в Долгосрочную программу экспериментов на МКС.

Ранее стало известно, что в утвержденную программу экспериментов на МКС вошли проекты томских политехников: «3D-печать», «Пересвет», «Рой малых космических аппаратов (МКА)». Основные работы по ним начнутся в 2020 году.

По словам директора Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексея Яковлева, еще одним перспективным направлением космических экспериментов станет комплексный проект «Создание орбитального биологического автоматического модуля». В настоящее время уже установлена принципиальная возможность выращивания сельскохозяйственных растений в условиях микрогравитации.

ИСТОЧНИК KP.RU