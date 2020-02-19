2020-02-19T10:31:49+03:00
Экономика

В Томске побегут спортивные предприниматели

В областном центре состоится первый забег участников программы «Бизнес как спорт»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Спорт и бизнес рядом идутСпорт и бизнес рядом идутФото: из открытых источников
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В Томске, в легкоатлетическом манеже «Гармония» на улице Высоцкого, 22 февраля состоится забег на пять километров, в котором примут участие предприниматели – участники программы «Бизнес как спорт». На старт выйдут 60 работодателей и их сотрудников.

Это – программа для начинающих и действующих предпринимателей, совмещающая образовательные модули и спортивную подготовку. В рамках программы участники посещали семинары и тренинги действующих федеральных предпринимателей и бизнес-тренеров и готовились к финальному забегу под руководством тренеров школы I Love Supersport. Среди целей проекта – не только развитие малого и среднего предпринимательства на территории Томской области, но и создание сообщества «спортивных предпринимателей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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