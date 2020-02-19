2020-02-19T10:03:47+03:00
Происшествия

Превышение скорости и выезд на встречную названы самыми распространенными причинами ДТП в Томской области

Такие данные были озвучены на заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Елена Реутова
Поделиться:
Безопасность на дорогах - в руках водителейБезопасность на дорогах - в руках водителейФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В 2019 году по вине водителей в регионе произошло почти 89 % всех ДТП. Неуважение к другим участникам дорожного движения и непонимание ответственности за жизнь и здоровье людей приводит к смертельным авариям.

Как уточнил начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Трещев, в 2019 году неправильный выбор скорости движения стал причиной 13 % ДТП: это 97 дорожных аварий, где погибли 18 и пострадали 110 человек.

С выездом на встречную полосу было связано 26 % всех смертельных аварий (80 ДТП). Водители с признаками опьянения стали причиной 97 ДТП, где погибли 29 и пострадали 129 человек.

Главам муниципалитетов совместно с профильными областными службами поручено организовать постоянный мониторинг аварийности на дорогах и реализовывать комплекс мер для ликвидации образовавшихся очагов ДТП в течение двух месяцев с момента их выявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 тысяч жителей Томской области озаботились своим здоровьем и проверились на рак
Прокуратура требует прекратить загрязнять речку Ушайку в Томске
«Орбитальную теплицу» для космоса разрабатывают ученые Томского политеха
В Томске побегут спортивные предприниматели
«Теракт» в Петропавловском соборе Томска будет предотвращен
Превышение скорости и выезд на встречную названы самыми распространенными причинами ДТП в Томской области
Студенты томских колледжей и техникумов посоревнуются в профессиональном мастерстве
Отелло с топором: томич зарубил любовника жены, а затем расчленил и сжег его тело
«А снег идет, а снег идет..»: томские коммунальщики вновь работают в усиленном режиме
По просьбе знакомого мужчина в Томской области выступил понятым и сам оказался должником
Дума Томска обсудит вопрос о снижении арендной платы за землю для льготников
Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей в возрасте
Жители Томской области в 4 раза чаще стали оплачивать «жировки» через почтальонов
Глава «Газпрома» и губернатор Томской области договорились о продолжении сотрудничества
Томичей просят помочь двухлетнему малышу с ДЦП
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томска перевели на усиленный режим
На первенстве Сибири по боксу две спортсменки из Томской области взяли золото
От неолита до средневековья: 14 памятников археологии найдено в Томской области
Интернет- мошенники похитили 100 тысяч рублей у одной из томских фирм
На сохранение архитектурного наследия в Томске средств выделяется недостаточно
Пожилых томичей приглашают узнать секреты активного долголетия
Мясо с «сюрпризом» попыталась пронести томичка мужу в колонию
Обучиться рабочим профессиям смогут воспитанники томских коррекционных школ
Возможность застройки на землях ОЭЗ «Томск» обсудят на публичных слушаниях
Всероссийский фестиваль начинающих кинематографистов стартовал в Томске
В школьные классы Томска придет «Живое право»
За год в Томской области выдано 194 сертификата на газификацию
Студенты-иностранцы получили право на работу
На севере Томской области полицейские задержали жителя за незаконное хранение оружия