Превышение скорости и выезд на встречную названы самыми распространенными причинами ДТП в Томской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:03:47+03:00

Такие данные были озвучены на заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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В 2019 году по вине водителей в регионе произошло почти 89 % всех ДТП. Неуважение к другим участникам дорожного движения и непонимание ответственности за жизнь и здоровье людей приводит к смертельным авариям.

Как уточнил начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Трещев, в 2019 году неправильный выбор скорости движения стал причиной 13 % ДТП: это 97 дорожных аварий, где погибли 18 и пострадали 110 человек.

С выездом на встречную полосу было связано 26 % всех смертельных аварий (80 ДТП). Водители с признаками опьянения стали причиной 97 ДТП, где погибли 29 и пострадали 129 человек.

Главам муниципалитетов совместно с профильными областными службами поручено организовать постоянный мониторинг аварийности на дорогах и реализовывать комплекс мер для ликвидации образовавшихся очагов ДТП в течение двух месяцев с момента их выявления.

ИСТОЧНИК KP.RU