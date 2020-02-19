Студенты томских колледжей и техникумов посоревнуются в профессиональном мастерстве

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:36:36+03:00

В Томской области растет интерес молодежи к рабочим профессиям. Фото: из открытых источников

За звание лучших сразятся более 200 человек

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19 февраля, в Томской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов.

В первый день соревнования пройдут в Томском государственном педагогическом колледже, в Томском промышленно-гуманитарном колледже.

В общей сложности, региональный этап соревнований продлится месяц. В ходе него более 200 студентов из Томска, Колпашевского, Асиновского, Молчановского, Каргасокского, Шегарского, Кривошеинского районов продемонстрируют свои знания и навыки по 23 профильным направлениям. В их числе информатика и вычислительная техника, машиностроение, техника и технология наземного транспорта, фармация и др.

Победители представят Томскую область в финальных этапах, которые пройдут до мая в 23 регионах России. Напомним, в 2020 году система профессионального образования региона отмечает 80-летие. В связи с юбилеем, губернатор Сергей Жвачкин объявил нынешний год в Томской области Годом рабочих профессий.

В рамках Года рабочих профессий состоится не менее 20 масштабных мероприятий для студентов, школьников, ветеранов и рабочей молодежи.

Отметим, что Томская область входит в тройку российских регионов - лидеров по трудоустройству выпускников техникумов и колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU