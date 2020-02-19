2020-02-19T09:07:24+03:00
Происшествия

Отелло с топором: томич зарубил любовника жены, а затем расчленил и сжег его тело

Накануне убийца вместе с жертвой распивали алкоголь
Алиса Селезнева
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Любовный треугольник привел к трагедии.Любовный треугольник привел к трагедии.Фото: из открытых источников
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Прокуратура г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя областного центра по обвинению в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

- Органами предварительного расследования установлено, что в апреле 2019 года мужчина совместно распивал спиртные напитки в компании своих жены и приятеля. Опьянев, обвиняемый вспомнил о существовании близких интимных отношениях супруги с его другом и из ревности нанёс тому удар топором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого тело жертвы было расчленено, вывезено в лесной массив и после сожжения закопано.- говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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