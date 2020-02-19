2020-02-19T08:13:10+03:00
Общество

«А снег идет, а снег идет..»: томские коммунальщики вновь работают в усиленном режиме

Особое внимание будет уделено ими расчистке пешеходных зон
Алиса Селезнева
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Нынешняя зима богата на обильные снегопады.Нынешняя зима богата на обильные снегопады.Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки коммунальные службы привели в порядок 660 пешеходных переходов на 116 улицах, на 58 магистралях очистили от снега и наледи 322 остановки. Бригады "САХ" также посыпают потенциально опасные участки дорог противогололедной смесью песка и соли и химическим реагентом «Бионорд».

Как пояснили сотрудники предприятия, антигололедный реагент «Бионорд», является экологически безопасным для людей, действует после отсыпки в течение полутора часов, после чего сметают плужнощеточными машинами. Такой цикл организован до момента полного устранения наледи. Накануне спецтехника рассыпала химрегант на тротуарах в Ленинском районе. Всего за вторник «ТомскСАХ» израсходовал почти тонну данного материала.

Сегодня утром из-за начавшегося снегопада мэрия города поручила коммунальных службам усилить работу, обратив особое внимание на пешеходные участки улично-дорожной сети. Тротуары днем в среду будут очищать по ул. Татарской, посыпку проведут по пр. Комсомольскому, ул. Сибирской, 79-ой Гв. Дивизии и др.

Автогрейдеры «вырежут» наледь в остановочных карманах по ул. Беринга и Иркутскому тракту. В настоящее время в механизированной уборке улиц областного центра задействовано 66 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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