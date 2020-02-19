Дума Томска обсудит вопрос о снижении арендной платы за землю для льготников

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:28:47+03:00

По данным Domofond.ru, в 2019 году цены на землю под ИЖС в среднем по России снизились. Фото: из открытых источников

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Городские власти выступили с инициативой снизить размер арендной платы за землю для льготных категорий горожан, сообщает пресс-служба мэрии Томска. По действующему законодательству граждане, относящиеся к льготным категориям, не освобождаются от арендной платы при получении земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ее величина для земельных участков, собственность на которые не разграничена, составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, в среднем по городу это 3 руб./кв. м. Для муниципальных участков плата установлена в размере 0,2% от кадастровой стоимости земли, или в среднем 2 руб./кв. м. При средней величине земельного участка в 1000 «квадратов» сумма арендной платы составляет, соответственно, три или две тысячи рублей.

В частности, в районе Кузовлевского тракта действует более 300 договоров аренды земли, предоставленных льготным категориям граждан для ИЖС в соответствии с областным законом. Это многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны и участники войны, их вдовы, репрессированные, ветераны боевых действий и т. д.

- Освоение земельного участка и строительство индивидуального дома само по себе затратное дело. Учитывая, что речь идет о социально незащищенных категориях граждан, мы предложили, в рамках своих полномочий, уменьшить арендные платежи за муниципальную землю льготникам до 0,06%, - заявил томский мэр Иван Кляйн. - При этом финансовая нагрузка на их семьи снизится кратно.

Предложенные изменения будут оформлены соответствующим нормативно-правовым актом и вынесены на рассмотрение Думы города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU