2020-02-19T07:05:51+03:00
Умный город

Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей в возрасте

На них будут обучаться профессиям горожане 50+
ИГОРЬ ТЮРИН
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Учиться, учиться и еще раз учиться... до конца жизниУчиться, учиться и еще раз учиться... до конца жизниФото: из открытых источников
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ТГУ получил квоту на бесплатное обучение людей старше 50 лет по стандартам WorldSkills. На 2020 год выделено 138 мест, это в два раза больше прошлогодних показателей. При этом в течение года количество мест для обучения может быть еще увеличено.

Обучение проводится в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и будет вестись по пяти направлениям: экскурсионное дело, графический дизайн, разработка мобильных приложений, лазерные технологии и электроника. Занятия ведут преподаватели, которые прошли переподготовку по мировым стандартам WorldSkills.

В феврале обучение начали четыре группы по двум самым популярным направлениям – экскурсионное дело и графический дизайн.

Сами курсы бесплатные, единственное требование к обучающимся – наличие высшего или среднего специального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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