Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей в возрасте
ТГУ получил квоту на бесплатное обучение людей старше 50 лет по стандартам WorldSkills. На 2020 год выделено 138 мест, это в два раза больше прошлогодних показателей. При этом в течение года количество мест для обучения может быть еще увеличено.
Обучение проводится в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и будет вестись по пяти направлениям: экскурсионное дело, графический дизайн, разработка мобильных приложений, лазерные технологии и электроника. Занятия ведут преподаватели, которые прошли переподготовку по мировым стандартам WorldSkills.
В феврале обучение начали четыре группы по двум самым популярным направлениям – экскурсионное дело и графический дизайн.
Сами курсы бесплатные, единственное требование к обучающимся – наличие высшего или среднего специального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU