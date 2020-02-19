2020-02-19T06:57:17+03:00
Общество

Жители Томской области в 4 раза чаще стали оплачивать «жировки» через почтальонов

Особым спросом услуга пользуется у пенсионеров
Алиса Селезнева
Поделиться:
Оплата "жировок" на дому становится все популярнее.Оплата "жировок" на дому становится все популярнее.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2019 году в Томской области в четыре раза увеличился объем квитанций, оплаченных с использованием мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Если в январе 2019 года почтальоны приняли порядка 5,5 тысячи платежей на дому через терминалы, то в январе 2020 года уже почти 22 тысячи. Всего же за 12 месяцев минувшего года жители региона дистанционно оплатили около 200 тыс. квитанций.

- Увеличение связано, в первую очередь, с расширением перечня услуг — через терминалы сотрудники Почты России предоставляют более 50 сервисов. В подтверждение платежа на дому клиенту выдается кассовый чек. Наиболее востребован сервис оплаты квитанций в домашних условиях у жителей отдаленных населённых пунктов, пожилых и маломобильных граждан», — рассказал заместитель директора областного управления Федеральной почтовой службы Евгений Носов.

Активнее всех сервисом пользуются колпашевцы — 10 % от общего количества домохозяйство в Колпашевском районе ежемесячно совершают платежи через терминалы почтальонов.

УФПС Томской области запустило проект по оснащению почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами в 2015 году. Устройства работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день ими оснащено более 100 сотрудников во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дума Томска обсудит вопрос о снижении арендной платы за землю для льготников
Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей в возрасте
Жители Томской области в 4 раза чаще стали оплачивать «жировки» через почтальонов
Глава «Газпрома» и губернатор Томской области договорились о продолжении сотрудничества
Томичей просят помочь двухлетнему малышу с ДЦП
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томска перевели на усиленный режим
На первенстве Сибири по боксу две спортсменки из Томской области взяли золото
От неолита до средневековья: 14 памятников археологии найдено в Томской области
Интернет- мошенники похитили 100 тысяч рублей у одной из томских фирм
На сохранение архитектурного наследия в Томске средств выделяется недостаточно
Пожилых томичей приглашают узнать секреты активного долголетия
Мясо с «сюрпризом» попыталась пронести томичка мужу в колонию
Обучиться рабочим профессиям смогут воспитанники томских коррекционных школ
Возможность застройки на землях ОЭЗ «Томск» обсудят на публичных слушаниях
Всероссийский фестиваль начинающих кинематографистов стартовал в Томске
В школьные классы Томска придет «Живое право»
За год в Томской области выдано 194 сертификата на газификацию
Студенты-иностранцы получили право на работу
На севере Томской области полицейские задержали жителя за незаконное хранение оружия