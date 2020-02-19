Жители Томской области в 4 раза чаще стали оплачивать «жировки» через почтальонов

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:57:17+03:00

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В 2019 году в Томской области в четыре раза увеличился объем квитанций, оплаченных с использованием мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Если в январе 2019 года почтальоны приняли порядка 5,5 тысячи платежей на дому через терминалы, то в январе 2020 года уже почти 22 тысячи. Всего же за 12 месяцев минувшего года жители региона дистанционно оплатили около 200 тыс. квитанций.

- Увеличение связано, в первую очередь, с расширением перечня услуг — через терминалы сотрудники Почты России предоставляют более 50 сервисов. В подтверждение платежа на дому клиенту выдается кассовый чек. Наиболее востребован сервис оплаты квитанций в домашних условиях у жителей отдаленных населённых пунктов, пожилых и маломобильных граждан», — рассказал заместитель директора областного управления Федеральной почтовой службы Евгений Носов.

Активнее всех сервисом пользуются колпашевцы — 10 % от общего количества домохозяйство в Колпашевском районе ежемесячно совершают платежи через терминалы почтальонов.

УФПС Томской области запустило проект по оснащению почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами в 2015 году. Устройства работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день ими оснащено более 100 сотрудников во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU