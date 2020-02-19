Глава «Газпрома» и губернатор Томской области договорились о продолжении сотрудничества

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:20:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прошла встреча губернатора Томской области и председателя правления ПАО «Газпром». Сергей Жвачкин и Алексей Миллер подписали план-график синхронизации работ по газификации на 2020 год, а также обсудили сотрудничество в импортозамещении и в реализации социальных проектов.

Среди планов на 2020 год – начало практической реализации проекта автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов. Так, «Газпром» планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа. Они необходимы для подачи газа в поселки Бакчар и Вороновка, села Кожевниково, Подгорное и Тегульдет. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году.

Инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры предусмотрены в объеме 4,65 миллиарда рублей. Региональная власть должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений, перевести на газ свыше 80 котельных.

В ходе встречи главе компании «Газпром» и губернатору Томской области также удалось договориться о продолжении участия компании в двух социально значимых проектах в Томской области. Будет выделено 1,5 миллиарда рублей на финансирование проекта «Томские набережные» – вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки. Также «Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU