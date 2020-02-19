2020-02-19T05:52:33+03:00
Общество

Томичей просят помочь двухлетнему малышу с ДЦП

Нужно собрать 77 940 рублей
Елена Реутова
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Коле Белякову нужна помощь томичейКоле Белякову нужна помощь томичейФото: из открытых источников
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Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» объявил о сборе средств двухлетнего Коли Белякова. У мальчика, родившегося 18 октября 2017 года ДЦП и эпилепсия.

- Внешне выглядел здоровым, лишь по результатам нейросонографии были увеличены желудочки, мы лечили данный недуг. Но в один ужасный день у ребёнка начались судороги, которые сами не проходили. Через некоторое время сделали МРТ и выяснилось, что у нас довольно редкая аномалия головного мозга, - рассказывает Любовь, мама Коли.

В последнее время спазмы участились, ребенок не может нормально держать голову. Нужна срочная грамотная профессиональная реабилитация в РЦ «Шаг вперёд».

- Я не работаю, должна ухаживать за своим любимым малышом, работает только отец, простым охранником, но его зарплаты естественно не хватает на реабилитацию. Поэтому мы просим вас, неравнодушных людей, помочь ребенку! Заранее мы благодарим вас за помощь малышу! Дай Бог вам всем здоровья! – обращается мама Коли к томичам

Узнать о том, как можно помочь Коленьке, вы всегда можете по телефону: +7(3822) 211-311 и по эл.почте: chudo-tomsk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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