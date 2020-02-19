Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томска перевели на усиленный режим

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:32:11+03:00

Попасть к врачу можно и вечером Фото: Анар МОВСУМОВ

Обратиться к врачу можно будет до 21 часа в будние дни, а также в выходные

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По распоряжению департамента здравоохранения Томской области кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томской области переведены на усиленный режим работы: с 9 до 21 часов в будни и с 9 до 18 часов - в выходные и праздничные дни.

Это одна из мер для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди жителей региона.

Как отмечают в Департаменте здравоохранения, при необходимости поликлиники будут переведены на 6-7-дневную рабочую неделю с удлиненным рабочим днем, а в стационарах будут перепрофилированы и развернуты дополнительные койки для госпитализации больных ОРВИ и гриппом.

Одновременно с этим вводится запрет на посещение пациентов в стационарах, «масочный режим» для персонала. Сотрудникам больниц и поликлиник предстоит чаще проветривать и обеззараживать воздух, тщательнее соблюдать температурный режим в помещениях.

Для жителей региона работает круглосуточная «горячая линия» департамента здравоохранения Томской области «Осторожно: грипп!». Задать вопросы по профилактике гриппа можно по тел. (3822) 516-616, 8-800-350-8850 (бесплатная услуга для населения).

ИСТОЧНИК KP.RU