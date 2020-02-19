На первенстве Сибири по боксу две спортсменки из Томской области взяли золото

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:14:57+03:00

Две спортсменки из Томской области взошли на высшую ступень пьедестала Фото: из открытых источников

Еще трое принесли в копилку команды региона бронзовые награды

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Прошедшие в Кемерове соревнования чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по боксу среди женщин, девушек и девочек собрали более 130 спортсменок из 10 регионов Сибири.

Чемпионкой Сибири в весовой категории 60 кг. стала Юлия Старкова. Спортсменка занимается в детско-юношеской спортивной школе №1 г. Асино у тренера-преподавателя Геннадия Беляева.

Первое место на первенстве в весовой категории 54 кг завоевала Маргарита Монахова. Она тренируется в северской ДЮСШ «Янтарь» у тренера-преподавателя Романа Никулина.

Бронзовые медали в копилку команды Томской области внесли: Софья Морозова (ДЮСШ бокса г. Томска, тренер Юрия Рибицкий), Анастасия Зяпкина (ДЮСШ «Янтарь», тренер Клим Гаптрофеков) и Виктория Кужугет (ДЮСШ бокса г. Томска, тренер Юрий Рибицкий).

ИСТОЧНИК KP.RU