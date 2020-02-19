2020-02-19T05:14:57+03:00
Спорт

На первенстве Сибири по боксу две спортсменки из Томской области взяли золото

Еще трое принесли в копилку команды региона бронзовые награды
Елена Реутова
Поделиться:
Две спортсменки из Томской области взошли на высшую ступень пьедесталаДве спортсменки из Томской области взошли на высшую ступень пьедесталаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Прошедшие в Кемерове соревнования чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по боксу среди женщин, девушек и девочек собрали более 130 спортсменок из 10 регионов Сибири.

Чемпионкой Сибири в весовой категории 60 кг. стала Юлия Старкова. Спортсменка занимается в детско-юношеской спортивной школе №1 г. Асино у тренера-преподавателя Геннадия Беляева.

Первое место на первенстве в весовой категории 54 кг завоевала Маргарита Монахова. Она тренируется в северской ДЮСШ «Янтарь» у тренера-преподавателя Романа Никулина.

Бронзовые медали в копилку команды Томской области внесли: Софья Морозова (ДЮСШ бокса г. Томска, тренер Юрия Рибицкий), Анастасия Зяпкина (ДЮСШ «Янтарь», тренер Клим Гаптрофеков) и Виктория Кужугет (ДЮСШ бокса г. Томска, тренер Юрий Рибицкий).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский госуниверситет запускает бесплатные курсы для людей в возрасте
Жители Томской области в 4 раза чаще стали оплачивать «жировки» через почтальонов
Глава «Газпрома» и губернатор Томской области договорились о продолжении сотрудничества
Томичей просят помочь двухлетнему малышу с ДЦП
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томска перевели на усиленный режим
На первенстве Сибири по боксу две спортсменки из Томской области взяли золото
От неолита до средневековья: 14 памятников археологии найдено в Томской области
Интернет- мошенники похитили 100 тысяч рублей у одной из томских фирм
На сохранение архитектурного наследия в Томске средств выделяется недостаточно
Пожилых томичей приглашают узнать секреты активного долголетия
Мясо с «сюрпризом» попыталась пронести томичка мужу в колонию
Обучиться рабочим профессиям смогут воспитанники томских коррекционных школ
Возможность застройки на землях ОЭЗ «Томск» обсудят на публичных слушаниях
Всероссийский фестиваль начинающих кинематографистов стартовал в Томске
В школьные классы Томска придет «Живое право»
За год в Томской области выдано 194 сертификата на газификацию
Студенты-иностранцы получили право на работу
На севере Томской области полицейские задержали жителя за незаконное хранение оружия