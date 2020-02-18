2020-02-18T13:25:55+03:00
Происшествия

Интернет- мошенники похитили 100 тысяч рублей у одной из томских фирм

Не поставив оплаченный товар, они перестали выходить на "связь"
Алиса Селезнева
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На уловки мошенников попадаются и граждане,и фирмы.На уловки мошенников попадаются и граждане,и фирмы.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило заявление от представителя одной из организаций Томска о хищении денежных средств. По предварительным данным, фирма решила приобрести для своих хозяйственных нужд снегоуборщик.

- На интернет-сайте компании, которая занимается продажей и поставкой данной техники, томскими покупателями был выбран нужный товар. Затем они связались с менеджером компании- продавца по телефону, обсудили все интересующие вопросы и в тот же день товар был оплачен платежным поручением. После подтверждения зачисления денежных средств на счет, потерпевших уверили, что товар отправлен транспортной компанией. После перечисления денежных средств с потерпевшим никто не связывался, а телефон, по которому велись переговоры, стал недоступен. Причиненный ущерб составил более 100 000 рублей. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Томской области обращается к гражданам – не будьте доверчивыми, соблюдайте осторожность, особенно если это касается действий с денежными средствами.

Если в отношении вас совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, сообщив обстоятельства произошедшего и, предоставив имеющиеся документы (расчетные чеки, распечатки звонков). Чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные средства и вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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