На сохранение архитектурного наследия в Томске средств выделяется недостаточно

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:47:39+03:00

Одно из знаковых для Томска деревянных зданий ремонтируют уже третий го Фото: из открытых источников

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На финансирование муниципальной программы «Сохранение исторического наследия города Томска» в 2020 году запланировано выделить 15,4 млн руб., сообщает пресс-служба городской Думы. Из них 11,5 млн пойдет на проведение ремонтно-реставрационных работ исторического дома на пр. Ленина, 56.

Об этом сегодня шла речь на заседании думского комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре. Депутаты обсудили итоги реализации в 2019 году двух муниципальных программ - «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика города Томска» и «Сохранение исторического наследия», а также планы в этой сфере на 2020 год.

Также из названной суммы на обеспечение сохранности неэксплуатируемых объектов выделяется более 2 млн руб.; в частности, планируется «законсервировать» здание на пр. Кирова, 47 (бывший военно-медицинский институт). Еще 700 тыс. руб. направят на организацию экспертизы технического состояния домов, подлежащих сохранению, и 800 тыс. - на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по сохранению культурного наследия.

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Напомним, что в 2019 году на программу по сохранению исторического наследия в областном центре было направлено 14,2 млн руб.,и нынче сумма увеличилась ненамного.

- Что касается бюджетной составляющей программы сохранения культурного наследия, то объем сегодняшнего финансирования программы абсолютно не устраивает. Дом на пр. Ленина, 56, будет ремонтироваться уже третий год. Это нонсенс, конечно, для сохранения исторического облика города. Администрацией принимаются меры по сохранности исторических объектов, проводится «консервация», чтобы дома до конца не развалились, но этого мало, - заявил председатель комитета гордумы по градостроительству, землепользованию и архитектуре Андрей Петров. - Единственный большой плюс - программа «Аренда за рубль», которая помогает привлечь инвесторов, чтобы сохранить объекты. Считаю: чтобы привлечь потенциальных инвесторов восстанавливать дома, нужно продумать, как можно будет передавать им в собственность отреставрированные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU