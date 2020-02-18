Пожилых томичей приглашают узнать секреты активного долголетия

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:40:37+03:00

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В феврале и марте этого года на базе библиотеки им. А. С. Пушкина (К. Маркса, 14) для представителей старшего поколения проходят занятия «Школы здоровья».

Мероприятия состоятся 18, 20, 25, 27 февраля, 3, 5 и 10 марта в 15.00.

Данный просветительский проект реализуется в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» с участием областного совета ветеранов и департамента соцзащиты.

На семинаре, состоявшемся сегодня, специалист областного Центра медицинской профилактики, медицинский психолог Елена Шахрай рассказала пенсионерам о техниках релаксации.

20 февраля, также в 15 часов, в библиотеке пройдет семинар на тему «Что такое депрессия и как с ней справиться». 25 и 27 февраля в 15.00 слушатели смогут узнать о методах профилактики и лечения гриппа и варикозного расширения вен. Занятия проведут врач-диетолог областного Центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Дарья Подчиненова и врач-терапевт областного Центра медицинской профилактики Сергей Чемерской.

3 марта пожилых томичей ждет лекция на тему «Стресс и здоровье. Методы преодоления стресса», 5 марта им расскажут о рациональном питании и молочных продуктах, а 10 марта тему профилактики остеопороза подробно осветит лавный внештатный ревматолог Томской области, кандидат медицинских наук, Ольга Аношенкова

ИСТОЧНИК KP.RU