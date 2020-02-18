Обучиться рабочим профессиям смогут воспитанники томских коррекционных школ
На эти цели, в рамках программы «Современная школа» национального проекта «Образование» до 2023 года 9 коррекционным школам Томской области будет выделено 68 млн рублей.
В 2020 году бюджетные гранты получат Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (Кожевниковский район), Школа-интернат для детей с нарушением зрения (Томск).
«При модернизации инфраструктуры каждой из этих школ особый акцент делался на возможность дать ученикам навыки профессии», - говорит заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.
На выделенные средства в коррекционных школах региона будут оборудованы трудовые мастерские по направлениям «Поварское дело», «Швейное дело», «Столярное дело», «Компьютерный класс», «Цветоводство и декоративное садоводство", кабинеты дополнительного образования «Робототехника», «Цифровая лаборатория» «Рукоделие», «Фотостудия».
Кроме того, в рамках реализации грантов в учреждениях появятся кабинеты педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, лечебной физкультуры.
В настоящее время, в девяти коррекционных школах Томской области обучается свыше 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 600 детей-инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU