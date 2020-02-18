Обучиться рабочим профессиям смогут воспитанники томских коррекционных школ

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:49:02+03:00

Рабочие навыки пригодятся ребятам в быту и в будущем могут стать источником заработка. Фото: из открытых источников

В трудовых мастерских дети с ОВЗ будут осваивать поварское, швейное, столярное дело.

Изменить размер текста: A A

На эти цели, в рамках программы «Современная школа» национального проекта «Образование» до 2023 года 9 коррекционным школам Томской области будет выделено 68 млн рублей.

В 2020 году бюджетные гранты получат Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (Кожевниковский район), Школа-интернат для детей с нарушением зрения (Томск).

«При модернизации инфраструктуры каждой из этих школ особый акцент делался на возможность дать ученикам навыки профессии», - говорит заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

На выделенные средства в коррекционных школах региона будут оборудованы трудовые мастерские по направлениям «Поварское дело», «Швейное дело», «Столярное дело», «Компьютерный класс», «Цветоводство и декоративное садоводство", кабинеты дополнительного образования «Робототехника», «Цифровая лаборатория» «Рукоделие», «Фотостудия».

Кроме того, в рамках реализации грантов в учреждениях появятся кабинеты педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, лечебной физкультуры.

В настоящее время, в девяти коррекционных школах Томской области обучается свыше 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 600 детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU