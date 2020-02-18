Возможность застройки на землях ОЭЗ «Томск» обсудят на публичных слушаниях

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:12:20+03:00

Застройка на территории и в окрестностях Особой экономической зоны пока под вопросом. Фото: из открытых источников

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Жителей Академгородка, микрорайонов «Наука» и «Академический», поселков Заварзино, Родионово и прилегающих территорий приглашают на обсуждение предстоящего нового строительства в районе Особой экономической зоны «Томск».

Завтра, 19 февраля, в 16 часов в актовом зале администрации Советского района (ул. Елизаровых, 59) состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в зону О-4 (Научно-производственная и технико-внедренческая зона) посредством расширения перечня видов разрешенного использования застройки, в том числе всех видов строительства жилых домов, от индивидуальных до многоэтажных.

Как ранее сообщалось, ОАО «Томская домостроительная компания» планировала приступить к строительству жилого микрорайона на территории ОЭЗ. В частности, этот вопрос поднимался в августе 2019 года на выездном совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с участием губернатора Сергея Жвачкина.

Между тем в Академгородке сформировалась инициативная группа, которая выступает против жилищного строительства на указанном участке Особой экономической зоны. «Сейчас решается наше будущее. У нас есть возможность проголосовать против массовой многоэтажной застройки на территориях, прилегающих к районам нашего проживания. Не дадим превратить наши районы в транзитную зону. Мы не против строительства, мы за то, чтобы ОАО «ТДСК» честно сказало, что собирается строить, и решения по этим вопросам выносились и обсуждались на общественных слушаниях», - сказано в заявлении граждан.

Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер на пресс-конференции в понедельник уточнил: «Да, мы действительно приобрели там (в районе ОЭЗ) участок земли в 35 гектаров. Для застройки он не совсем подходит, проект планировки пока сделать невозможно... Будут публичные слушания по этому вопросу, итоги узнаем в ближайшее время. Компания не собирается предпринимать ничего незаконного. Сейчас изучаем, что там можно строить. Но очевидно, что если и решим строить, то будем исходить из интересов людей».

ИСТОЧНИК KP.RU