Всероссийский фестиваль начинающих кинематографистов стартовал в Томске

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:04:57+03:00

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18 февраля стартовал прием заявок на конкурсы для начинающих сценаристов, режиссеров и актёров кинопроекта CAST. Это всероссийский некоммерческий проект для талантливых людей из регионов, дающий им возможность принять участие во всех этапах создания игрового фильма, получить обратную связь от мастеров отечественной киноиндустрии. Проект зародился в Томске в 2015 году, за минувшие годы его участниками стали более 3000 человек.

Для участия конкурсантам необходимо написать сценарий короткометражного фильма под заявленных в проекте звёзд (в этом году это актеры Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Сергей Походаев), режиссеры должны снять и представить свой короткометражный фильм, начинающие актеры - пройти кастинги у профессионального жюри.

В экспертный состав проекта вошли известные сценаристы, режиссеры, актёры и блогеры, среди которых Андрей Джунковский, Алексей Нужный, Роман Каримов, Юрий Быков, Александр Хант, Владимир Беседин, Алёна Званцова и др.

Лучших конкурсантов ждут мастер-классы от членов жюри, приглашения на их съемочные площадки, где новички получат шанс сделать первые шаги в большом кино.

Также в рамках проекта в Томске состоятся творческие встречи и мастер-классы от известных кинематографистов: Юрия Быкова, Владимира Беседина, Алексея Нужного, Александра Ханта, Андрея Джунковского, Аленой Званцовой. Встреча с Аленой, уроженкой Томска, режиссером сериалов «Московские сумерки», «Небесный суд» , «Доктор Тырса»,фильма «Норвег» и других картин, состоится 27 февраля в концертном зале ТГУ. Начало в 18.30. Вход свободный.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU