За год в Томской области выдано 194 сертификата на газификацию

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:12:24+03:00

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Программа по газификации жилых помещений в Томской области действует с 2014 года. За это время жителям выдано 1 620 сертификатов на 66,9 млн рублей. Компенсация выплачена на общую сумму 61,8 млн рублей.

В 2019 году компенсацию по сертификатам на газификацию своего жилья получили 178 человек. Расходы из областного бюджета составили 8,3 миллиона рублей. Всего в прошлом году было выдано 194 сертификата.

Как сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, получить сертификат на газификацию в размере 60 тыс. рублей могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Такая же компенсация предоставляется участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также инвалидам боевых действий.

Сертификатом можно оплатить часть работ подрядной организации или погасить целевой кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU