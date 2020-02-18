На севере Томской области полицейские задержали жителя за незаконное хранение оружия

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:07:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Парабельское» установлен подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По предварительным данным, ранее не судимый местный житель, 1956 года рождения, не имея специального разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, хранил по месту своего жительства однозарядную винтовку и 88 патронов к ней.

Подразделением дознания МО МВД России «Парабельское» по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за незаконное хранение оружия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU