2020-02-18T09:07:11+03:00
Происшествия

На севере Томской области полицейские задержали жителя за незаконное хранение оружия

В руках парабельских стражей порядка оказался ранее не судимый подозреваемый
ИГОРЬ ТЮРИН
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Оружие надо регистрироватьОружие надо регистрироватьФото: из открытых источников
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Парабельское» установлен подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По предварительным данным, ранее не судимый местный житель, 1956 года рождения, не имея специального разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, хранил по месту своего жительства однозарядную винтовку и 88 патронов к ней.

Подразделением дознания МО МВД России «Парабельское» по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за незаконное хранение оружия предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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