На обустройство томских дворов пойдет 80 млн рублей из областной казны

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней в 2020 году в Томской области на благоустройство будет направлено 441,3 млн рублей. Об этом замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сообщил на заседании межведомственной комиссии.

Дополнительно 80 млн из областной казны пойдут на благоустройство дворов (такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин); муниципалитеты добавят к этой сумме еще 8 млн рублей. Также по решению главы региона 75 млн рублей будет вложено в благоустройство улицы Красноармейской в Томске. Наконец, благоустроительный проект на 40 млн рублей реализует город Кедровый, который в 2019 году выиграл конкурс Минстроя РФ.

- В строительном национальном проекте раздел комфортной городской среды - самый быстрый: люди сразу видят результат этой работы, - сказал Евгений Паршуто. - В нынешнем году в бюджете заложена беспрецедентно большая сумма на благоустройство - больше 600 млн рублей. Мы обращаем особое внимание на качество и своевременность подготовки проектной документации, а также на оперативный старт работ.

Всего по нацпроекту в 2020 году в регионе будет приведено в порядок 54 общественных пространства, из них 16 - в Томске. Пока готовы проекты благоустройства 28 территорий (по 10 из них уже получено заключение об оценке достоверности сметной стоимости). Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков стартовали в Кедровом и Стрежевом. Вице-губернатор поставил задачу ускорить выполнение календарного плана: к 1 марта необходимо подготовить проекты всех общественных пространств. И, хотя по графику контракты с подрядчиками заключаются до 1 июля, следует сделать это раньше, чтобы к концу апреля - началу мая строители уже вышли на объекты.

Помимо этого, до 1 июля (а не осенью 2020-го, как предполагалось) предстоит провести рейтинговое голосование по объектам благоустройства 2021 года. Нынче оно пройдет в семи муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек: это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Кожевниковский и Колпашевский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU