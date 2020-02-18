2020-02-18T08:28:47+03:00
Общество

Жители деревни в Томском районе могут остаться без колонок с водой

Об этом сообщают жители в социальных сетях
Елена Реутова
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В селе Поросино может исчезнуть последняя колонкаВ селе Поросино может исчезнуть последняя колонкаФото: из открытых источников
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Жители деревни Поросино в Томском районе озабочены тем, что в центре села убрали колонку с водой, ссылаясь на то, что у большинства жителей вода заведена в дома. Но, как отмечают селяне, есть люди, у которых водопровода нет, а единственная оставшаяся колонка находится в конце деревни. Для пожилых людей поход за водой стал очень непростой задачей. При этом неизвестно, удастся ли сохранить хотя бы ее, поскольку не раз высказывались претензии в отношении дачников, которые набирают воду из нее бесплатно.

«Администрация Зоркальцевского поселения заняла позицию стороннего наблюдателя, отсылая по всем вопросам в какую-то обслуживающую организацию, в которой слушать ничего не хотят», - отмечают пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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