Разрешение на охоту томских охотникам можно будет получить в МФЦ

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:56:17+03:00

В МФЦ можно подать документы не только на получение охотбилета, но и получить разрешение на охоту Фото: Мария ЛЕНЦ

Такая услуга появилась там в феврале

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Дополнительное соглашение заключено между Томским МФЦ и областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Благодаря этому с февраля через отделы МФЦ «Мои документы» охотники могут получить разрешение на добычу охотничьих животных и птиц.

- Ранее через МФЦ можно было получить только одну услугу по данному направлению — это выдача и аннулирование охотничьих билетов, -отметил директор Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Игорь Култаев. - В прошлом году специалистами МФЦ было принято 216 заявлений и выдано 205 готовых документов.

Уточнить перечень документов для оформления услуги можно через Региональный центр телефонного обслуживания МФЦ 8-800-350-0850 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU