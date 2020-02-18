Число жалоб на коллекторов от томичей растет

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:23:45+03:00

Жертвами коллекторов становятся не только должники, но и их родственники Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти в половине случаев жертвы их действий - знакомые и родственники должников

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Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, за прошедший год количество поступивших от граждан обращений на неправомерные действия юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, выросло. В 2019 г. число обращений, принятых к рассмотрению, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 142% (2019 г. – 380, 2018 г. – 161).

Из 380 обращений почти 60 % (225) приходится на действия лиц, не включенных в государственный реестр (микрофинансовые и микрокредитные организации, банки, иные лица), 40 % - на лиц, включенных в реестр.

Примечательно, что 41 % жалоб на коллекторов поступил от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств. Тем не менее с них требовали оплату долга, мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

По результатам обращений выявлено 14 административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ. В итоге 10 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 700 тыс. рублей.

Организация, осуществляющая возврат просроченной задолженности, может взаимодействовать с должниками следующим образом:

- звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц;

- непосредственно взаимодействовать с заявителем с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.

В случае нарушения своих прав граждане могут подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области. Обращение должно подкрепляться документами (иначе провести проверку и принять меры к установлению виновных не представляется возможным).

Это могут быть:

- копия договора займа;

- заверенная оператором сотовой связи детализация звонков;

- справка от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;

- аудиозапись телефонных переговоров;

- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;

- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU