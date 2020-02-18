Работник томской коммерческой организации погиб, упав с 30-метровой высоты

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:25:42+03:00

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По предварительным данным, 17 февраля при производстве ремонтных работ на хозяйственном объекте в поселке Итатка Томского района Томской области работник коммерческой организации упал с 30-метровой высоты и скончался от полученных повреждений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU