2020-02-18T06:25:42+03:00
Общество

Работник томской коммерческой организации погиб, упав с 30-метровой высоты

Следственный комитет РФ по Томской области проводит проверку
Елена Реутова
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СК проводит проверкуСК проводит проверкуФото: из открытых источников
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По предварительным данным, 17 февраля при производстве ремонтных работ на хозяйственном объекте в поселке Итатка Томского района Томской области работник коммерческой организации упал с 30-метровой высоты и скончался от полученных повреждений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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