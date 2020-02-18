Анатолий Титов покинул пост гендиректора «Газпром трансгаз Томск»

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:03:35+03:00

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Вечером в понедельник стало известно о ряде кадровых перестановок и структурных изменениях в компании «Газпром». В том числе в сообщении говорится о том, что генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов вышел на пенсию. В связи с этим назначен новый глава общества. Им стал заместитель начальника Департамента 645 ПАО «Газпром» Владислав Бородин.

Анатолий Иванович Титов родился 1 января 1955 года в Иркутской области. Окончил Томский инженерно-строительный институт (ныне ТГАСУ). В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2016 году получил звание «Почетный профессор Томского политехнического университета».

Прошел трудовой путь от мастера до начальника ремонтно-строительного управления №15 треста «Горремстрой». С 1996 года занимал должность заместителя мэра Томска по вопросам ЖКХ. С 2003 года – заместитель генерального директора по капстроительству и ремонту в ООО «Газпром трансгаз Томск», в 2012 году назначен генеральным директором общества.

ИСТОЧНИК KP.RU