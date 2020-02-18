Мост через реку Яя в Томской области обойдется почти в миллиард рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:16:19+03:00

Министр удостоился юбилейного знака «75 лет Томской области» за вклад в развитие региона. Фото: из открытых источников

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Вчера, 17 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился в Москве с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, они обсудили главные проекты региона в сфере развития автомобильных и авиаперевозок.

В частности, глава региона постарался убедить министра о необходимости строительства нового моста через реку Яя взамен временного перехода. На этот объект уже разработана проектная и рабочая документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость капитального моста оценивается почти в миллиард рублей, и глава Минтранса поручил найти возможность финансирования строительства.

Губернатор также напомнил Евгению Дитриху о строительстве Северной широтной дороги, которая соединит европейскую часть страны с Сибирью по северному маршруту. В рамках этого проекта за счет средств Томской области и Ханты-Мансийского АО в 2014 году построен мост через реку Вах, соединяющий города Стрежевой и Нижневартовск.

Всего в строительство Северной широтной дороги на территории Томской области уже вложено 3,3 млрд рублей, из которых 900 миллионов – средства федерального бюджета, 2,4 млрд – регионального.

Министр поручил рассмотреть возможность включить этот проект в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В завершение встречи Сергей Жвачкин поблагодарил Е. Дитриха за финансирование завершающего этапа строительства транспортной развязки с «проколом» на 76-м километре железной дороги Томск – Тайга и пригласил его на открытие объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU