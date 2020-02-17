Школьники из Томской области показали свои таланты в КВН

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:34:41+03:00

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В число нескольких финалистов Всероссийской юниорской лиги КВН вошла команда «Б-7» из города Колпашево, расположенного на севере Томской области. За борьбу в полуфинале боролись 25 команд со всей России. В команде «Б-7» выступают четвероклассники Владимир Ермак и Софья Хрулева. Ребята играют в КВН уже два года.

Как сообщил руководитель «Б-7» Константин Галимов, колпашевская команда впервые участвовала в таком большом турнире. В мае 2019 года ребята победили в областной юниорской лиге КВН и получили право выступать в четвертьфинале в Москве. В полуфинале они набрали максимальные баллы во всех трех испытаниях – визитке, биатлоне и музыкальном конкурсе – и вышли в финал.

Финал Всероссийской юниорской лиги КВН пройдет 21 апреля в Москве. Соперниками ребят станут команды из Москвы, Республики Чувашия, Московской и Тюменской областей, а также Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU