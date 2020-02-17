На севере Томской области тронулся в путь «Красный обоз»

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:55:49+03:00

Мы этой памяти верны Фото: из открытых источников

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В Каргаске и Парабели Томской области прошли первые мероприятия межрегионального патриотического проекта «Красный обоз». Акция посвящена подвигу сибирских рыбаков в годы Великой Отечественной войны.

В районных центрах состоялась реконструкция исторических событий, происходивших 78 лет назад в рыбацких поселках Томской области, когда сибирские рыбаки в короткий срок выловили и отправили 2 100 подвод с рыбой шахтерам Кузбасса. Вспомнить героизм своих предков на реконструкции собрались сотни жителей. По улицам поселков прошли санные обозы, оформленные в стиле 1940-х годов, а на сцене районных ДК развернулись тематические театрализованные концертные программы.

Для участия в первых памятных мероприятиях проекта «Красный обоз» в Томскую область прибыла делегация ветеранов и молодежи Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области. Гости привезли агитбригаду с тематическими концертными номерами и экспозицию, посвященную заводам, работавшим в годы войны на территории Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU