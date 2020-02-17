2020-02-17T10:51:09+03:00
Общество

Горячим питанием обеспечат учеников начальной школы Томской области

С нового учебного года они смогут поесть в столовой бесплатно
Елена Реутова
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Горячим питанием обеспечат всех младшеклассниковГорячим питанием обеспечат всех младшеклассниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 50 тысяч учеников 1-4 классов школ Томской области с нового учебного года будут получать бесплатное горячее питание. Глава региона поручил подготовиться к выполнению поставленной президентом задачи, обеспечив своевременный ремонт пищеблоков в тех школах, где это необходимо, и приобрести соответствующее оборудование.

Сегодня в школах Томской области горячее питание получают 99,6 % учеников.

За счет родительских средств питаются около 35 тыс. учеников младших классов, с 1 сентября 2020 года родители оплачивать питание младшеклассников не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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