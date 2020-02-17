Горячим питанием обеспечат учеников начальной школы Томской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:51:09+03:00

С нового учебного года они смогут поесть в столовой бесплатно

Изменить размер текста: A A

Более 50 тысяч учеников 1-4 классов школ Томской области с нового учебного года будут получать бесплатное горячее питание. Глава региона поручил подготовиться к выполнению поставленной президентом задачи, обеспечив своевременный ремонт пищеблоков в тех школах, где это необходимо, и приобрести соответствующее оборудование.

Сегодня в школах Томской области горячее питание получают 99,6 % учеников.

За счет родительских средств питаются около 35 тыс. учеников младших классов, с 1 сентября 2020 года родители оплачивать питание младшеклассников не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU