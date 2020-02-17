Лучших воспитателей детсадов определили в Томске

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:25:18+03:00

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В заочном этапе приняли участие 12 педагогов из 12 дошкольных образовательных учреждений Томска. Экспертная комиссия рассмотрела конкурсные материалы: интернет-портфолио, методические разработки по педагогическим находкам, видеоролики-визитки педагогов, а затем определила участников, продолживших состязание в очном этапе конкурса. Здесь конкурсанты написали сочинение на заданную тему, провели мастер-класс и мероприятие с незнакомой группой детей, а также представили презентацию «Мой успешный проект».

В финале лауреатом 1 степени муниципального этапа конкурса стал педагог дополнительного образования по физической культуре детского сада № 28 Сергей Доронкин, 2 степени - воспитатель детского сада № 94 Татьяна Вагина и 3 степени - воспитатель детского сада № 33 Кристина Скворцова.

Победительницей была названа Анна Лукьянова - воспитатель детского сада № 85. Все вместе они представят Томск на региональном этапе Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU