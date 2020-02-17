Томич зарезал собаку, нанеся несколько ударов в шею

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:42:42+03:00

Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет

Изменить размер текста: A A

Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался несудимый житель Томска, 1990 года рождения, который, по предварительным данным, нанес ножом собаке несколько ударов в шею, после чего животное скончалось.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU