Томич зарезал собаку, нанеся несколько ударов в шею
Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району.
В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался несудимый житель Томска, 1990 года рождения, который, по предварительным данным, нанес ножом собаке несколько ударов в шею, после чего животное скончалось.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU