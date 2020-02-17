Почти 12 млн рублей долгов по зарплате накопили томские организации

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Томской области на 1 февраля 2020 года составила 11,9 млн рублей. По сравнению с 1 января, то есть за месяц, этот показатель уменьшился на 1,6 млн рублей (11,8%).

По данным Облстата, просроченную задолженность по заработной плате перед работниками имели три организации, все они находятся в Томске. Сложилась она из-за отсутствия у организаций собственных средств. При этом основная сумма долга (63,5%) приходится на предприятие, деятельность которого связана с производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов. Здесь каждому работнику компания в среднем задолжала по 34,3 тыс. рублей.

Кроме того, есть предприятие-должник в транспортной отрасли, где общая сумма долга - 648 тыс. рублей, а в расчете на одного работника - 15,8 тыс. рублей. Наконец, в сфере научных исследований и разработок просроченная задолженность составляет 3,7 млн рублей, при том что на каждого сотрудника приходится уже 82,2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU