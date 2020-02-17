2020-02-17T08:45:03+03:00
Звезды

Стажировку в Эрмитаже прошла художник-реставратор Научной библиотеки ТГУ

Эта поездка состоялась в рамках сотрудничества Томского госуниверситета и музея
Елена Реутова
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Эрмитаж и ТГУ плодотворно сотрудничаютЭрмитаж и ТГУ плодотворно сотрудничаютФото: Олег ЗОЛОТО
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Художник-реставратор Регионального центра консервации документов Вероника Журавлёва прошла стажировку в лаборатории научной реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа.

– Стажировка включала не только знакомство с реставрационными материалами, инструментами и оборудованием. Главной частью стала практическая работа, – рассказала Вероника Журавлева. – Я реставрировала две живописные работы из фондов Эрмитажа – китайские миниатюры в технике клеевой живописи из «Альбома с живописью на «рисовой бумаге».

Сложность работы с этим материалом в том, что со временем, высыхая и утрачивая свою природную плотность, он приобретает чрезвычайную хрупкость, становится сухим и ломким. Приходится учитывать состояние живописных миниатюр, специфику фактуры и материала, проводить микроскопические исследования, применять разнообразные традиционные и современные материалы.

По результатам стажировки Вероника Журавлева получила допуск к проведению полного комплекса реставрационных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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