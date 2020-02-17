В Томске завершился Кубок России по подводному плаванию
В течение прошлой недели в центре водных видов спорта «Звездный» сборные из 21 региона страны разыграли 50 комплектов наград Кубка России по подводному плаванию.
В общекомандном зачете томичи оказались на третьем месте, показав хорошие результаты в отдельных дисциплинах. Особенно отличился женский состав сборной. Как сообщила президент региональной федерации подводного спорта Наталья Гречихина, девочки по очкам на первом месте. Состав мужской части сборной – молодой и экспериментальный.
Это и стало причиной того, что томичи уступили красноярцам и новосибирцам.
Показанные спортсменами результаты могут повлиять на их вхождение в состав национальной сборной на чемпионат мира. Однако отбор еще продолжится на трех этапах Кубка мира и на чемпионате России.
Планируется, что Международные соревнования пройдут так же в нашем городе в июле этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU