В Томске завершился Кубок России по подводному плаванию

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:18:57+03:00

В Томске идет подготовка к международным соревнованиям Фото: из открытых источников

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В течение прошлой недели в центре водных видов спорта «Звездный» сборные из 21 региона страны разыграли 50 комплектов наград Кубка России по подводному плаванию.

В общекомандном зачете томичи оказались на третьем месте, показав хорошие результаты в отдельных дисциплинах. Особенно отличился женский состав сборной. Как сообщила президент региональной федерации подводного спорта Наталья Гречихина, девочки по очкам на первом месте. Состав мужской части сборной – молодой и экспериментальный.

Это и стало причиной того, что томичи уступили красноярцам и новосибирцам.

Показанные спортсменами результаты могут повлиять на их вхождение в состав национальной сборной на чемпионат мира. Однако отбор еще продолжится на трех этапах Кубка мира и на чемпионате России.

Планируется, что Международные соревнования пройдут так же в нашем городе в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU