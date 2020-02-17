2020-02-17T06:26:10+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Томской области оплатила покупки с чужой карточки и теперь пойдет под суд

Ей может грозить до шести лет лишения свободы
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты похищены денежные средства.

В результате проведенных мероприятий стражами порядка была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления, ранее не судимая местная жительница, 1952 года рождения. По предварительным данным, банковскую карту потерпевшей она нашла в одном из городских супермаркетов, но не сделала никаких попыток разыскать законную владелицу. Вместо этого, в разных магазинах пожилая дама совершила несколько покупок, оплатив их найденной картой. В результате, сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 2,5 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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