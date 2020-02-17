2020-02-17T06:08:21+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил и оштрафовал томских поставщиков мясной продукции

Общая сумма взысканий за нарушения превысила миллион рублей
Алиса Селезнева
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Свинина- самое востребованное мясо на местных рынках.Свинина- самое востребованное мясо на местных рынках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году региональное управление Роспотребнадзора провело 209 проверок на предприятиях, занимающихся производством, транспортировкой и реализацией мяса, мясной продукции в Томской области.

За прошлый год специалистами ведомства были взяты 404 пробы мяса и мясных "деликатесов", которые затем были исследованы по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, проверены на наличие антибиотиков, ГМО, радиоактивных веществ.

Все проверенные образцы соответствовали гигиеническим нормативам.

- Основными поставщиками мяса свинины для предприятий торговли, общественного питания в регионе являются: АО «Аграрная группа МП», мясоперерабатывающие предприятия Алтайского края, Новосибирской области, холдинга «Мираторг», универсальные рынки, ООО «АГ «Красноярск», мясокомбинат ООО «Факторинг». Основные поставщики мяса птицы: АО «Аграрная Группа», ООО «Межениновская птицефабрика», «Сибирско-Уральский бройлер», АО «ПРОДО «Птицефабрика Сибирская», «Брянский бройлер» и др.» - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверок специалисты выявили у томских поставщиков следующие нарушения: несвоевременное проведение ремонта на производстве; отсутствие документов о безопасности продукции; продажа мяса и мясопродуктов с истекшим сроком годности; несоблюдение условий хранения продукции; несоблюдение правил личной гигиены персоналом; нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения продуктов.

По итогам выявленных нарушений составлено 218 протоколов на сумму 1,09 миллиона рублей, у производителей изъят 171 килограмм продукции ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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