В 2019 году Томская область перевыполнила план по ремонту дорог
- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году дорожники Томской области привели в нормативное состояние свыше 138,2 км муниципальных и региональных дорог - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.
На эти цели из федерального бюджета направлено 1,82 млрд рублей. С учетом софинансирования из консолидированного бюджета области годовой бюджет дорожного национального проекта превысил 2,72 млрд рублей. В эксплуатацию введены 23 дорожных объекта, из которых три отремонтированы дополнительно в результате экономии на аукционах.
«Томская область в числе первых регионов в стране завершила ремонт по национальному проекту. Мы перевыполнили план, отремонтировав 23 объекта вместо 20 запланированных за счет экономии на торгах», — подчеркнул вице-губернатор.
В соответствии с национальными стандартами при ремонте дорог применялись современные технологии и материалы.
Обязанности по всесезонному содержанию отремонтированных участков подрядчики будут выполнять три года.
Кроме того, в рамках национального проекта в областном центре устранено семь мест концентрации ДТП, выявленных в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU