2020-02-17T05:35:28+03:00
Общество

В 2019 году Томская область перевыполнила план по ремонту дорог

В регионе приведены в порядок свыше 138 километров автотрасс
Алиса Селезнева
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фото:администрация Томской областифото:администрация Томской областиФото: из открытых источников
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- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году дорожники Томской области привели в нормативное состояние свыше 138,2 км муниципальных и региональных дорог - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

На эти цели из федерального бюджета направлено 1,82 млрд рублей. С учетом софинансирования из консолидированного бюджета области годовой бюджет дорожного национального проекта превысил 2,72 млрд рублей. В эксплуатацию введены 23 дорожных объекта, из которых три отремонтированы дополнительно в результате экономии на аукционах.

«Томская область в числе первых регионов в стране завершила ремонт по национальному проекту. Мы перевыполнили план, отремонтировав 23 объекта вместо 20 запланированных за счет экономии на торгах», — подчеркнул вице-губернатор.

В соответствии с национальными стандартами при ремонте дорог применялись современные технологии и материалы.

Обязанности по всесезонному содержанию отремонтированных участков подрядчики будут выполнять три года.

Кроме того, в рамках национального проекта в областном центре устранено семь мест концентрации ДТП, выявленных в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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