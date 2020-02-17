2020-02-17T05:06:58+03:00
Происшествия

Пожилая томичка выпала из окна «многоэтажки» на припаркованный автомобиль

Женщина погибла, обстоятельства ЧП выясняются
Алиса Селезнева
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фото: "Регион-70" ("Вконтакте")фото: "Регион-70" ("Вконтакте")Фото: из открытых источников
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Трагедия произошла 16 февраля, на ул.Ференца Мюнниха, 7. Около 14 часов дня первые сообщения об инциденте появились в паблике «Регион-70» (соцсеть «Вконтакте»). В комментариях пользователей, видимо, из числа соседей погибшей женщины, говорилось о том, что она проживала одна, предположительно, страдала деменцией и могла «перепутать окно с дверью».

Факт гибели томички подтвердили правоохранительные органы.

"Тело женщины 1937 года рождения обнаружено сегодня днем возле жилого многоэтажного дома на улице Мюнниха, 7. Проживала одна в квартире на 6 этаже. Проводится проверка.» - сообщил представитель Следственного управления СК РФ по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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