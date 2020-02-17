Средняя зарплата томских учителей в 2020 году составит 38 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:26:32+03:00

Зарплата учителей всегда была одной из наиболее болезненных тем в образовании. Фото: из открытых источников

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Средняя зарплата педагогов в Томской области в 2020 году вырастет до 37,9 тыс. руб., что на 1 134 руб. больше, чем показатель 2019-го. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, рост зарплат школьных учителей в регионе соответствует планам, заявленным в нацпроекте «Образование». «Средний показатель составил 36 724 руб. Это средняя заработная плата, мы понимаем, что она разнится по муниципалитетам. План на 2020 год, исходя из прогноза департамента экономики, – 37 858 руб.», – сказала замгубернатора. При этом среднюю зарплату педагогов дополнительного образования в текущем году также планируется поднять с 36,9 тыс. до 37,8 тыс. руб., воспитателей детских садов – с 33,7 тыс. до 34,3 тыс.

– Мы должны совершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы размеры должностных докладов составляли не менее 70% от фонда оплаты труда.

Это обеспечивает устойчивую стабильную ситуацию для нашего учителя, поскольку это связано с кредитами, ипотекой, другими личными финансовыми обязательствами, – отметила Л. Огородова.

В настоящее время оклад педагога составляет в среднем 63% от общего заработка.

Вице-губернатор также сообщила, что с 1 сентября 2020 года 6 150 школьных учителей Томской области начнут получать повышенные доплаты за классное руководство. Это делается в соответствии с январским посланием президента РФ Федеральному Собранию. Сумма составит не менее 5 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU