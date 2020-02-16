2020-02-16T06:02:06+03:00
Наука

"Ретро-электро»: в Томске открылся новый музей техники и радиоэлектроники

В нем представлено более 100 экспонатов
Алиса Селезнева
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фото: пресс-служба ТУСУРфото: пресс-служба ТУСУРФото: из открытых источников
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Торжественное открытие музея состоялось 14 февраля, в радиотехническом корпусе ТУСУР (ул.Вершинина,47).

Экспозиция включает порядка 100 экспонатов, среди которых радиоприёмник 1926 года, танковая радиостанция времён Великой Отечественной войны, один из первых советских телевизоров КВН-49 с увеличительной линзой для экрана, советский персональный компьютер ДВК 70-х годов и др. Впервые представлена полная линейка продукции, выпущенной Томским радиотехническим заводом, который закрылся в 2010 году: магнитофоны, радиолы, автомобильные и карманные радиоприемники.

- Здесь представлена эволюция радио-, телевизионной техники, измерительных, вычислительных приборов отечественного производства и их комплектующих, которые были произведены и использовались в работе и повседневной жизни, начиная с 20-х годов XX века. Это та живая история, с которой мы должны знакомить студентов, школьников, всех желающих, кто придёт на экскурсии», – сказал на открытии ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Он отметил, что коллекцию планируется ежегодно пополнять.Прежде всего, за счет устройств, в разработке и выпуске которых принимали участие ученые и инженеры университета.

Экспозиция нового музея формировалась на протяжении пяти лет из самых разных источников: это техника из хранилищ самой «альма матер», подарки от сотрудников и выпускников ТУСУР. Передать сюда ретротехнику в дар также могут все желающие.

На базе музея планируется проводить занятия для студентов технических факультетов и абитуриентов, тематические выставки, посвящённые Дню радио, экскурсии для школьников . Современной молодежи, которая не расстается с гаджетами, необходимо знать, какая у них предыстория, убеждены создатели музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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