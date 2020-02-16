При пожаре частного дома погибла пожилая томичка
На ликвидацию огня у пожарных ушло три часа
фото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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В субботу,15 февраля, в 18.10. спасателям поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Баргузинской, 2в, в Ленинском районе Томска. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
- В тушении огня было задействовано были задействованы 20 человек и 5 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 20.43. – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
В результате пожара погибла женщина 1951-го года рождения – хозяйка дома. Причины произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU