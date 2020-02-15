2020-02-15T06:52:18+03:00
Звезды

Томичка Диана Костырина запустила сбор средств на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Помочь школьнице реализовать проект может каждый
Елена Реутова
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Диана объявила о старте краудфандингаДиана объявила о старте краудфандингаФото: Личная страница Вконтакте
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- Многие писали и спрашивали: «Как я могу принять участие в съёмках?», «Чем я могу быть полезен в экранизации?» Ребята, прямо сейчас мы запустили сбор средств на короткометражку по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Без вашей помощи мы не справимся, - пишет девушка в социальных сетях. - Нам очень нужна ваша поддержка, ведь только благодаря нашей совместной работе, мы сможем снять, действительно, качественную экранизацию. Всех, кто поддержит наш проект, мы отметим в социальных сетях и выразим отдельную благодарность от режиссера и всей съёмочной команды.

Мы уже рассказывали подробнее о проекте школьницы на нашем сайте.

Для желающих помочь доступно два способа. Первый – перевод на карту Сбербанка с пометкой (в сообщении) «1» - 5469 6400 1137 1123. Второй – на сайте Планета.ру («Короткометражный фильм «Женщина в палате»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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