2020-02-15T04:38:12+03:00
Здоровье

Почти 400 жителей Томской области пострадали от падений на улице за неделю

Врачи призывают к осторожности при гололеде
Елена Реутова
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При передвижении в гололед важна осторожностьПри передвижении в гололед важна осторожностьФото: из открытых источников
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390 томичей и жителей районов области пострадали от уличного травматизма за минувшую неделю, из них 153 – дети.

39 человек, в том числе 17 детей, были госпитализированы в стационары, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. У большинства пациентов — ушибы, переломы конечностей.

Полученные травмы носят сезонный характер и связаны как с гололедными явлениями, так и с увлечениями зимними видами спорта, а также с невнимательностью людей.

Томские врачи призывают жителей области быть осторожными и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом и не торопиться при ходьбе, поскольку при увеличении скорости движения возрастают шансы получить травму.

В областном центре работают пять круглосуточных травмпунктов. Для детей – в больнице скорой №2 (улица Олега Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11-г, тел. 30-94-11).

Как вести себя в гололед

Как вести себя в гололед

ИСТОЧНИК KP.RU

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