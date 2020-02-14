«Постер» томских студентов-журналистов победил на фестивале «Вместе медиа. Сибирь»

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:11:34+03:00

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Инстамедиа для молодых томичей «Постер», созданное студентами Высшей школы журналистики ТГУ, победило в номинации «Пост в социальных сетях» на сибирском этапе фестиваля «Вместе медиа».

Проект существует на площадке соцсети Инстаграм, где несколько раз в неделю выходят материалы в виде постов и сториз. На фестиваль редакция подала публикацию о благоустройстве набережной Ушайки, интервью с научным популяризатором Кристиной Быковой и тематический лист о заболеваниях ВИЧ и СПИД. Команда ВШЖ постаралась в своих работах показать, как можно максимально задействовать все возможности, которые предоставляет Инстаграм: количество слайдов, видео, сториз, ссылки на аккаунты и т. д. Первое место в номинации «Пост в социальных сетях» получили все три материала «Постера», сообщает пресс-служба ТГУ.

Среди конкурентов томского медиа были издания из Барнаула, Красноярска и Новосибирска. Экспертами в этой номинации стали специалисты из «Коммерсанта», «ВКонтакте», «Лентача», «Пикчера» и «СМИ2".

23-26 апреля редакция «Постера» представит Сибирский федеральный округ на финале фестиваля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU